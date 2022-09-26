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Литва предоставила Украине 50 бронетранспортеров M113

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Литва продолжает поддерживать Украину

Литва предоставила Украине 50 бронетранспортеров M113

фото из свободных источников

Новина українською

Литва предоставила Украине 50 единиц бронетранспортеров M113. Вильнюс продолжит поддерживать украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Delfi.

"Что касается военной поддержки Украины, то Литва ее поддерживала и будет поддерживать. Напомню, что буквально три дня назад наша бронетехника, которую мы отправили, достигла Украины и сейчас этой стране передано 50 бронетранспортеров М113", - заявил министр.

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Глава Минобороны заверил, что Литва будет и в будущем предоставлять Украине военную помощь. По его словам, все поставки техники или иного вооружения Вильнюс обсуждает с союзниками НАТО.

"Наша армия - это армия НАТО, ее боеспособность также важна для наших союзников. В результате каждое обсуждение, если оно касается сокращения потенциала, отдачи, приходится обсуждать, как будем компенсировать, при чем с союзниками. Есть много вопросов, которые не могут быть решены очень быстро", - объяснил Анушаускас.

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В статье: война с Россией
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