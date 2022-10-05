Экс-легионер Динамо: Я вижу кадры Киева и у меня болит сердце

Бывший нападающий киевского "Динамо" Исмаэль Бангура поделился своими воспоминаниями о выступлении за столичный клуб.

"За два года [в Киеве] я многому научился. Что касается климата, то во Франции некоторые матчи переносились из-за снегопада, а в Украине мы все равно играли. Было сложно, очень холодно, но я адаптировался.

Мне очень помогли франкоязычные игроки. До сих пор поддерживаю связь с Юссуфом, Диакате и Эль-Каддури. Иногда общаемся с Ярмоленко. Я провел в Украине два великолепных года, становился лучшим бомбардиром клуба. Это было здорово, я открыл для себя Лигу чемпионов.

[То, что происходит в Киеве] это ужасно. Мне больно наблюдать за происходящим. Когда я вижу кадры по телевизору, у меня болит сердце", - сказал Бангура.