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Экс-легионер Динамо: Я вижу кадры Киева и у меня болит сердце

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Исмаэль Бангура провел в Украине два года

Экс-легионер Динамо: Я вижу кадры Киева и у меня болит сердце

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий киевского "Динамо" Исмаэль Бангура поделился своими воспоминаниями о выступлении за столичный клуб.

"За два года [в Киеве] я многому научился. Что касается климата, то во Франции некоторые матчи переносились из-за снегопада, а в Украине мы все равно играли. Было сложно, очень холодно, но я адаптировался.

Мне очень помогли франкоязычные игроки. До сих пор поддерживаю связь с Юссуфом, Диакате и Эль-Каддури. Иногда общаемся с Ярмоленко. Я провел в Украине два великолепных года, становился лучшим бомбардиром клуба. Это было здорово, я открыл для себя Лигу чемпионов.

[То, что происходит в Киеве] это ужасно. Мне больно наблюдать за происходящим. Когда я вижу кадры по телевизору, у меня болит сердце", - сказал Бангура.

Бангура выступал за "Динамо" в период с 2007 по 2009 год. За это время гвинеец сыграл 71 матч во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Исмаэль Бангура война с россией
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Источник:
Stade-rennais-online.com

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
05.10.2022 в 08:37
У всех болит сердце из-за нынешнего состояния некогда великого клюба, а толку?
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