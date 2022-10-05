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Иран не признал аннексию территорий Украины и открещивается от поставок беспилотников для армии рф

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Иран не признал аннексию территорий Украины и открещивается от поставок беспилотников для армии рф

mfa

Новина українською

В Иране высказали свою позицию по поводу аннексии россией временно оккупированных территорий Украины. Представитель МИД Ирана сделал акцент на соблюдении суверенитета, а также территориальной целостности. Об этом заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

Страна также отрицает свою причастность к поставкам беспилотников россии, которыми захватчики атакуют мирные украинские города. Он отметил, что следует избегать любых провокационных действий, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию. Канаани также сказал о "бурном огне войны, вызванном провокационными действиями НАТО и США".

Спикер иранского МИД подчеркнул, что Иран поддерживает "любые усилия", предпринимаемые для мирного урегулирования войны россии против Украины, и "всегда заявлял о своей готовности способствовать этому процессу".

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В статье: война с россией Shahed-136
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Источник:
en.mfa.ir

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