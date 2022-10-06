Впервые с августа россияне ударили ракетами из Беларуси
Речь идет об ударе по Хмельницкой области
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Утром 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП.
"Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины.
Предыдущее применение авиации с этого направления было 28 августа", - сказал Игнат.
Отмечается, что речь идет об ударе по Хмельницкой области, который противник нанес ракетами Х-22.
Напомним, что утром 6 октября во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный удар по территории Шепетовского района Хмельницкой области, одна из двух ракет упала рядом с объектом инфраструктуры. Другая упала на пустыре.
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