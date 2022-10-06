  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Впервые с августа россияне ударили ракетами из Беларуси
В тренде

Впервые с августа россияне ударили ракетами из Беларуси

Общие новости
(1 голосов)

Речь идет об ударе по Хмельницкой области

Впервые с августа россияне ударили ракетами из Беларуси

фото из свободных источников

Новина українською

Утром 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП.

"Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины.

Читайте такжеНардепа ОПЗЖ Кузьмина уведомили о подозрении в госизмене

Предыдущее применение авиации с этого направления было 28 августа", - сказал Игнат.

Отмечается, что речь идет об ударе по Хмельницкой области, который противник нанес ракетами Х-22.

Напомним, что утром 6 октября во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный удар по территории Шепетовского района Хмельницкой области, одна из двух ракет упала рядом с объектом инфраструктуры. Другая упала на пустыре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде