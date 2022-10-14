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россияне ударили ракетами по инфраструктуре в Запорожье и атаковали Днепровский район дронами-камикадзе

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Проклятый враг

россияне ударили ракетами по инфраструктуре в Запорожье и атаковали Днепровский район дронами-камикадзе

Старух Телеграм-канал

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россияне всю ночь атаковали Днепропетровскую область из разного оружия. Наши защитники из воздушного командования "Восток" после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе.

В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую громаду. Ранен 51-летний мужчина. Он находится в больнице. Изуродованы промышленное предприятие и дома людей. Никопольский район российские оккупационные войска испытывали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами. Предварительно люди не пострадали. В Мировской, Красногригоревской и Первомайской громадах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.

Ранним утром в пятницу, 14 октября, российские оккупанты ударили по Запорожью ракетами С-300. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Внимание! Ракетная атака врага по областному центру. Направляйтесь к укрытиям. Берегите себя! Сегодня утром враг попал в областной центр тремя ракетами С-300. Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары. Там уже работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет. Сегодня возможны еще ракетные атаки. Соблюдайте правила безопасности. Берегите друг друга".

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В статье: война с россией Николай Лукашук Валентин Резниченко Александр Старух
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