Ночью Россия ударила в многоэтажный дом в Николаеве и по инфраструктуре в Винницкой области
Есть жертвы
Кім Телеграм-канал
Россия отреагировала на успехи Украины на фронте и нанесла удар по пятиэтажному жилому дому в Николаеве, разрушения с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые. По состоянию на данный момент 4 человека погибло, 2 травмировано. Продолжаются поисково-спасательные работы.
Ночью 11 ноября российские военные также обстреляли Винницкую область. Есть попадания. Обошлось без пострадавших. В Виннице пострадала критическая инфраструктура. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов в Telegram-канале. В результате обстрела никто не погиб, на месте работают спасатели.
Кроме этого оккупанты всю ночь терроризировали Никопольщину. Под обстрелами находились три общины: Марганецкая, Никопольская и Мировская. Туда прилетело более 50 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших, повреждены колледж и жилье, детали атак уточняются.
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