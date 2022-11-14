Глава Луганской ОВА – о количестве освобожденных ВСУ населенных пунктов и ситуации в регионе

Силы обороны Украины официально освободили уже 12 населенных пунктов в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он рассказал, что продвижение происходит непросто и каждый метр Луганщины дается очень тяжело.

"Все-таки у россиян было время подготовиться и свезти огромное количество мобилизованных. Да, они не профессиональные военные, плохо вооруженные, подготовленные и экипированные. Однако это все равно большое количество стреляющих в нашу сторону людей". "Пока продолжаются тяжелые бои, они происходят каждый день. Российско-оккупационные войска обстреливают недавно деоккупированные населенные пункты. Оккупанты прекрасно знают, куда они бьют. Потому что буквально несколько дней назад их выбили из этих сел и они знают сколько там гражданских живет, где живут. Вместе с этим, обстреливают очень серьезно. Пытаемся наладить в первую очередь эвакуацию".

По словам Главы ОВА, каждый населенный пункт ценен и дается очень тяжело. Одно из самых сложных, по его словам, направлений – Бахмутское. Там рашисты постоянно пытаются наступать и к ним недавно поступило подкрепление – около 2 тысяч завербованных зеков.