Что в черном ящике? ГУР информирует о совместном проекте с Фондом Повернись живим
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ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" реализовали очередной совместный проект, общей стоимостью 40 миллионов гривен. В октябре благотворители приобрели и передали ГУР МОУ оборудование, способное снизить наступательный потенциал России, но не раскрывали деталей совместного проекта.
"Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем "Black box", нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми небезразличными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага", — объяснил начальник ГУР генерал-майор Кирилл Буданов.
Летом благотворители передали ГУР комплекс Bayraktar TB2, общей стоимостью 16,5 млн. долларов. Комплекс состоит из трех ударных беспилотников, системы воздушной связи и мобильного комплекса наземного управления.
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