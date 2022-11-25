Александр Гладкий провел 350-й матч в чемпионатах Украины
Крутое достижение
Фото: dynamo.kiev.ua
Украинский нападающий Александр Гладкий провел 350-й матч в чемпионатах Украины. Он стал 13-м игроком за все годы, достигшим этой гроссмейстерской отметки.
Форвард вышел на замену на второй тайм в рамках матча между одесским "Черноморцем" и "Металлистом". Отметим, что в УПЛ Гладкий защищал цвета 8 клубов.
Конечно же, экс-страйкер "Днепра", "Динамо" и "Шахтера" входит в клуб Александра Чижевского - это группа украинских футболистов, которые в течение своей карьеры провели в командах высшей лиги (Премьер-лиги) чемпионата Украины по футболу 300 и более официальных матчей.
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