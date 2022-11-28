 Ловит ритм на NLAW и ПЗРК. Резников репостнул себе в Твиттер перформанс украинского барабанщика ᐉ UA-Футбол
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Ловит ритм на NLAW и ПЗРК. Резников репостнул себе в Твиттер перформанс украинского барабанщика

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Круто!

Ловит ритм на NLAW и ПЗРК. Резников репостнул себе в Твиттер перформанс украинского барабанщика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский барабанщик и перкуссионист (музыкант, играющий на ударных инструментах) Александр Селезнев, служащий сейчас в рядах Вооруженных сил Украины, поделился классным видео с отбивкой ритма на NLAW и ПЗРК под видеоряд слов Уинстона Черчилля о значении победы во Второй мировой войне.

Александр регулярно публикует в своих социальных сетях подобные ролики. Фрагмент репостнул себе в Твиттер министр обороны Украины Алексей Резников.

"Благодарим наших западных партнеров за предоставленные "музыкальные" инструменты. Будет победа! Победа во что бы то ни стало, победа вопреки всему ужасу! Видео Александра Селезнева (TikTok @seleznov_drummer)".

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В статье: война с россией Алексей Резников
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.11.2022 в 10:48
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