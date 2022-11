Ловит ритм на NLAW и ПЗРК. Резников репостнул себе в Твиттер перформанс украинского барабанщика

Украинский барабанщик и перкуссионист (музыкант, играющий на ударных инструментах) Александр Селезнев, служащий сейчас в рядах Вооруженных сил Украины, поделился классным видео с отбивкой ритма на NLAW и ПЗРК под видеоряд слов Уинстона Черчилля о значении победы во Второй мировой войне.

Александр регулярно публикует в своих социальных сетях подобные ролики. Фрагмент репостнул себе в Твиттер министр обороны Украины Алексей Резников.

We are grateful to our Western partners for the provided "musical" instruments ????????????

There will be victory!

Victory at all costs, victory in spite of all terror!

video by Alexander Seleznov (TikTok @seleznov_drummer)

posted by @operativno_ZSU pic.twitter.com/ENzWUj59Pg