Ловит ритм на NLAW и ПЗРК. Резников репостнул себе в Твиттер перформанс украинского барабанщика
Круто!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский барабанщик и перкуссионист (музыкант, играющий на ударных инструментах) Александр Селезнев, служащий сейчас в рядах Вооруженных сил Украины, поделился классным видео с отбивкой ритма на NLAW и ПЗРК под видеоряд слов Уинстона Черчилля о значении победы во Второй мировой войне.
Александр регулярно публикует в своих социальных сетях подобные ролики. Фрагмент репостнул себе в Твиттер министр обороны Украины Алексей Резников.
"Благодарим наших западных партнеров за предоставленные "музыкальные" инструменты. Будет победа! Победа во что бы то ни стало, победа вопреки всему ужасу! Видео Александра Селезнева (TikTok @seleznov_drummer)".
We are grateful to our Western partners for the provided "musical" instruments ????????????— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 26, 2022
There will be victory!
Victory at all costs, victory in spite of all terror!
video by Alexander Seleznov (TikTok @seleznov_drummer)
posted by @operativno_ZSU pic.twitter.com/ENzWUj59Pg
Популярное сейчас
- Поражение Бельгии, спасение Германии, утраченный шанс Зари. Главные новости за 27 ноября
- Качественный футбол, справедливый счет. Испания - Германия 1:1. Видео голов и обзор матча
- После победы Марокко над Бельгией в Брюсселе начались беспорядки
- Юристы УАФ прокомментировали уголовное дело по строительству завода по производству искусственной травы
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО