Ващук – о переходе в Спартак: Я не жалел об этом решении
А потом еще было возвращение обратно в Киев
Чемпіонат/Автор невідомий
Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал свой переход к московскому "Спартаку" в 2003 году:
"Динамо" я был не нужен, мне только "Спартак" предложил перейти к ним. Я никогда не жалел об этом решении, так должно было быть.
Это было очень тяжело сделать, принять, но я понимаю, что это верное решение на тот момент”, - сказал Ващук.
Также бывший защитник прокомментировал свое возвращение в состав "сине-белых" после сезона в составе "Спартака":
“Если бы я думал о болельщиках “Динамо”, то можно было бы не переходить. Я хотел играть в футбол. Мне позвонили по телефону от президента клуба, и я решил, что после "Черноморца" я возвращаюсь в "Динамо".
Партнеры по команде поддерживали и на базе. Все были рады, что я пришел, и главный тренер – тоже. Без Демьяненко это не прошло бы”, - сказал Ващук.
Напомним, что Владислав является воспитанником "Динамо". В 2002 году он на правах свободного агента перешел в состав одного из крупнейших врагов киевлян "Спартака". После проведенного одного сезона в Москве Ващук стал игроком "Черноморца", а через год вернулся в "Динамо" и находился в команде еще три сезона.
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