Министр иностранных дел Украины призвал мир уже сейчас готовиться к поражению России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал политиков, экспертов и СМИ готовиться к поражению России в войне, которую она развязала против Украины. Он опубликовал новое сообщение в своем Твиттере:

Dear policy-makers, experts, media, and academia abroad. I know that some of you struggle to imagine a Ukrainian victory, but we are on the way to it. It is better to prepare for a Russian defeat already now, instead of trying to explain why Ukraine can not or should not win.