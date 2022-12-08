УАФ заявила, что 20 декабря провести законный Конгресс Ассоциации невозможно

Украинская Ассоциация футбола заявила, что ей стали поступать предложения о проведении 20 декабря 2022 года внеочередного Конгресса.

При этом, Ассоциация в очередной раз подчеркнула, что проведение Конгресса регулируется уставными нормами УАФ, отвечающими требованиям ФИФА и УЕФА, а следовательно, его организация 20 декабря законным способом невозможна.

Читайте также СМИ: УАФ собирается подавать жалобу в ФИФА и УЕФА на политическое вмешательство на футбольные процессы в Украине

Также уже была создана рабочая группа по проверке протоколов и решений членов УАФ по созыву внеочередного Конгресса, а первое ее заседание состоялось в Доме футбола 7 декабря.

Вице-президент Анатолий Демьяненко добавил, что УАФ намерена обратиться в областные органы власти с просьбой прокомментировать информацию о возможном влиянии представителей органов государственной власти на решение отдельных региональных ассоциаций.