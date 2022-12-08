УАФ заявила, что 20 декабря провести законный Конгресс Ассоциации невозможно
Все дело в выборах президента Ассоциации
uaf.ua
Украинская Ассоциация футбола заявила, что ей стали поступать предложения о проведении 20 декабря 2022 года внеочередного Конгресса.
При этом, Ассоциация в очередной раз подчеркнула, что проведение Конгресса регулируется уставными нормами УАФ, отвечающими требованиям ФИФА и УЕФА, а следовательно, его организация 20 декабря законным способом невозможна.
Также уже была создана рабочая группа по проверке протоколов и решений членов УАФ по созыву внеочередного Конгресса, а первое ее заседание состоялось в Доме футбола 7 декабря.
Вице-президент Анатолий Демьяненко добавил, что УАФ намерена обратиться в областные органы власти с просьбой прокомментировать информацию о возможном влиянии представителей органов государственной власти на решение отдельных региональных ассоциаций.
"В ходе заседания мы рассмотрели и проанализировали протоколы о предложении созыва внеочередного конгресса, уже поступивших в УАФ. Также были рассмотрены протоколы, которые еще не поступили в УАФ, но были обнародованы в средствах массовой информации.
По протоколам, имеющим признаки несоответствий Устава УАФ и уставам соответствующих членов, мы решили направить запросы в региональные ассоциации с просьбой предоставить объяснения по этим фактам.
Что касается отдельных протоколов, в которых есть признаки грубых нарушений уставных норм, мы будем передавать информацию в Администрацию УАФ с предложением дальнейшего рассмотрения их Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ.
Кроме того, мы решили обратиться в соответствующие областные органы власти. Будем просить прокомментировать имеющуюся информацию о возможном влиянии представителей органов государственной власти на решение отдельных региональных ассоциаций футбола о созыве внеочередного Конгресса УАФ.
Чтобы не допустить нарушений нашего устава, а также уставов ФИФА и УЕФА, мы находимся на постоянной связи с представителями этих организаций", — приводит слова Демьяненко сайт УАФ.
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