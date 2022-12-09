Секретарь СНБО ответил Меркель: Стол переговоров? Капитуляцию путина можно принять стоя

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на прогноз экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что "войны заканчиваются за столом переговоров".

7 декабря Zeit опубликовал интервью с Меркель, в котором журналист издания спросил Ангелу, как она представляет окончание войны, и полностью ли исключено, что сама Меркель могла бы сыграть в этом какую-то роль.