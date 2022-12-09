Секретарь СНБО ответил Меркель: Стол переговоров? Капитуляцию путина можно принять стоя
Все верно
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на прогноз экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что "войны заканчиваются за столом переговоров".
7 декабря Zeit опубликовал интервью с Меркель, в котором журналист издания спросил Ангелу, как она представляет окончание войны, и полностью ли исключено, что сама Меркель могла бы сыграть в этом какую-то роль.
"О втором – вопрос даже не возникает. Что касается первого, честно говоря, не знаю. Когда-то она закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", – отметила Ангела, попросив журналиста закончить тему войны.
"Чтобы завершить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию путина можно принять и стоя. Р.S. Госпожа участвовала в "минских соглашениях", результаты известны", – отреагировал Данилов.
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