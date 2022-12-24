Взял по акции. Стаховский поделился своими трофеями на войне
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, проходящий сейчас службу в рядах Национальной гвардии Украины, поделился в инстаграм фото со своими свежими трофеями. Речь о трех пленных, которых Стаховский вместе со своими побратимами взял на одном из направлений.
Примечательно, что у двух из них на глазах повязка "Акция". В комментариях под постом Стаховского в инстаграме шутят: "Если берешь одного, то два других по акции".
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Напомним, что в этом году Стаховский завершил профессиональную карьеру.
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