Бублий: На каналах Футбол были работники, ходившие в куртках Динамо
Журналистка развеяла мифы
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Журналистка Алла Бублий, которая работала на телеканалах "Футбол 1/2/3", рассказала, за кого болели ее коллеги. Работников каналов "Футбол", ранее принадлежавший президенту "Шахтеру" Ринату Ахметову, обвиняли в излишней симпатии к донецкому клубу.
"На каналах "Футбол" было много людей, болевших за "Динамо". Даже в матчах против "Шахтера". Были работники, ходившие в куртках "Динамо".
Мне кажется, что ситуация, якобы все болели за "Шахтер", овеяна мифами", - сказала Бублий в эфире "ТаТоТаке".
Напомним, что в июле 2022 года Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса. Как разъяснил он, решение связано с так называемым законом об олигархах.
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