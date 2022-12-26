"Русня, что с лицом?", - Зозуля прокомментировал взрывы на аэродроме в Энгельсе

Украинский нападающий и волонтер Роман Зозуля Роман Зозуля прокомментировал взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области России.

"Ну что, думаю, все уже ждут хорошие новости с фронта. Может, сегодня-завтра откроют занавес этой операции и вы все узнаете. Новости очень хорошие. Ждем, когда официально об этом скажут.

А пока в руснявом Энгельсе ночью раздавались взрывы. По предварительным данным – есть 200-е. Если вы забыли, то именно там находится аэродром с тактической авиацией России. Это место, из которого производят массированные обстрелы нашей страны.

Русня, что с лицом?", – написал Зозуля в Телеграме.