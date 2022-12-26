"Русня, что с лицом?", - Зозуля прокомментировал взрывы на аэродроме в Энгельсе
Опять прилетело по аэродрому со стратегической авиацией РФ
фото из свободных источников
Украинский нападающий и волонтер Роман Зозуля Роман Зозуля прокомментировал
"Ну что, думаю, все уже ждут хорошие новости с фронта. Может, сегодня-завтра откроют занавес этой операции и вы все узнаете. Новости очень хорошие. Ждем, когда официально об этом скажут.
А пока в руснявом Энгельсе ночью раздавались взрывы. По предварительным данным – есть 200-е. Если вы забыли, то именно там находится аэродром с тактической авиацией России. Это место, из которого производят массированные обстрелы нашей страны.
Русня, что с лицом?", – написал Зозуля в Телеграме.
Напомним, что утром понедельника взрыв на аэродроме подтвердило Министерство обороны России. В официальном сообщении утверждается, что ПВО сбила на малой высоте при подлете к аэродрому украинский беспилотник. В результате падения обломков погибли трое находившихся на аэродроме российских военных. При этом в Минобороны настаивают, что авиатехника не пострадала.
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