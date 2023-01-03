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Глава Луганской ОВА ответил на вопрос о контроле над важной для ВСУ трассой между Кременной и Сватовым

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Важная артерия

Глава Луганской ОВА ответил на вопрос о контроле над важной для ВСУ трассой между Кременной и Сватовым

Фото: Андрей Баштовой

Новина українською

ВСУ контролируют огнем трассу между Кременной и Сватовым, ССО выходят на нее физически. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

"Эта трасса уже не первый день находится именно под огневым контролем ВСУ, и это очень сильно усложняет передвижение личного состава орков, подвоз боекомплекта россиянами, перекидывание врагом техники на направлении Кременная – Сватово".

"Пока физического контроля над трассой в ВСУ нет, но есть в Интернете, в свободном доступе, несколько видео, где можно увидеть, как наши бойцы ССО выходят на эту трассу и уничтожают по 2-3 единицы вражеской техники с личным составом. Даже проехать оккупантам по трассе – это уже у них лотерея и смертельная опасность. Они четко понимают, что логистику нужно выстраивать другим путем, а это гораздо дольше".

Трасса Р-66 стратегически важна для украинской армии, ведь контроль над ней полностью уничтожит логистику оккупантов. Ранее британская разведка отметила, если ВСУ возьмут под свой полный контроль трассу Р-66 на Донбассе, оборона российских войск в Кременной будет подорвана.

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В статье: война с россией Сергей Гайдай
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