Глава Луганской ОВА ответил на вопрос о контроле над важной для ВСУ трассой между Кременной и Сватовым

ВСУ контролируют огнем трассу между Кременной и Сватовым, ССО выходят на нее физически. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

"Эта трасса уже не первый день находится именно под огневым контролем ВСУ, и это очень сильно усложняет передвижение личного состава орков, подвоз боекомплекта россиянами, перекидывание врагом техники на направлении Кременная – Сватово".

"Пока физического контроля над трассой в ВСУ нет, но есть в Интернете, в свободном доступе, несколько видео, где можно увидеть, как наши бойцы ССО выходят на эту трассу и уничтожают по 2-3 единицы вражеской техники с личным составом. Даже проехать оккупантам по трассе – это уже у них лотерея и смертельная опасность. Они четко понимают, что логистику нужно выстраивать другим путем, а это гораздо дольше".