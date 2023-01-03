Украинский форвард, которому приписали слова о "миролюбивых" россиянах, прояснил ситуацию

Накануне мы писали о том, что украинский нападающий Евгений Бохашвили остался без клуба. 29-летний украинец покинул румынский "Оцелул" по обоюдному согласию сторон.

Правда, без скандала не обошлось. Румынское издание опубликовало интервью, в котором Бохашвили якобы назвал россиян "миролюбивым народом". В СМИ начали писать, что по этой причине клуб разорвал с ним контракт.

Позже Евгений Бохашвили дал комментарий по поводу резонансного события.

"Мой уход из "Оцелула" произошел по обоюдному согласию с клубом, без каких-либо проблем. Еще месяц назад я начал вести переговоры с другим клубом из Индонезии. Я понимал, что не буду разговаривать с "Оцелулом" о разрыве контракта, пока не будет какой-то конкретики, потому что мог остаться и надо было ждать свой шанс и доказывать право на место в составе.

Когда же дошло до конкретики, мы встретились с тренером и решили разойтись по обоюдному согласию. К тому же, в "Оцелуле" была задолженность по зарплате за три месяца. И в случае моего ухода – должны были выплатить отступные. Я отказался от отступных, предложил просто закрыть долги. Мы пожали друг другу руки. Расстались мы без всяких скандалов, это можно узнать по всем доступным каналам. Зарплату мне выплатили, пожелали удачи в новом клубе.

На данный момент я уже прошел медосмотр и вскоре должен подписать контракт с новым клубом. Они попросили меня прилететь пораньше, мы с женой провели Новый год в самолете и сейчас находимся в Индонезии. То, что мой уход из "Оцелула" как-либо связан с интервью румынским СМИ – это неправда.

На самом деле это интервью я дал еще полтора месяца назад. Тогда я еще не думал о будущем переходе. Мне позвонили румынские журналисты, попросили рассказать об адаптации в команде.

Потом они спросили меня о войне в Украине. Я не хотел поднимать эту тему, но они сказали, что румынам это интересно.

Я сказал им, что есть хорошие и плохие люди в каждой стране мира. Я сказал конкретно – если россияне (не говорил "хорошие", "нормальные" или "плохие") считают, что они не хотят войны, то они должны что-то сделать, а не только говорить "мы хорошие, мы не хотим войны". Это все разговоры с их стороны, а надо действовать.

Этим интервью я хотел достучаться до тех россиян, которые не хотят войны (если остались такие), чтобы они перестали сомневаться, а что-то сделали для прекращения войны.

При этом я общался с румынскими журналистами на английском языке, а они неверно перевели мои слова. Они из всего разговора о войне решили кратко выбрать несколько слов. Для них слова не имеют такого значения на данный момент, как для нас. Поэтому так и получилось.

Мы не только не можем назвать россиян хорошими и "миролюбивыми", мы вообще не можем назвать их никак", - резюмировал футболист.