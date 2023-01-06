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Ровно 84 года назад родился легендарный украинский тренер – Валерий Васильевич Лобановский

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Ровно 84 года назад родился легендарный украинский тренер – Валерий Васильевич Лобановский

Getty Images / Global Images Ukraine

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Валерий Васильевич Лобановский родился 6 января 1939 года в Киеве. Сегодня ему могло бы исполниться 84 года. Многолетний наставник "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы.

Трижды был наставником сборной СССР, с которой стал вице-чемпионом Европы 1988. С 2000 по 2002-й Валерий Васильевич тренировал главную команду Украины, параллельно руководя динамовцами.

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Лобановский – второй самый титулованный тренер в истории мирового футбола. Самый титулованный футбольный наставник 20 века. Входит в десятку лучших тренеров в истории футбола по версии World Soccer, France Football, FourFourTwo и ESPN. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Под его началом играли три обладателя Золотого мяча – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

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В статье: Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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