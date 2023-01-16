Меморандум на 2023-й подписан. Известно, когда Украина получит первый транш из 18 млрд евро макрофина от ЕС
На этой неделе
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Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"На этой неделе ожидаем получить первый транш в размере €3 млрд. Это поможет нам в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность и финансировать все критически важные расходы в условиях варварской войны россии против нашего государства. Благодарны европейским партнерам за последовательную поддержку".
Напомним, решение об этом пакете помощи принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.
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