Спасательная операция в Днепре завершена. В британской разведке рассказали о ракете, которой ударили россияне
В Кременчуг прилетала такая же
Резниченко Телеграм-канал
44 жизни унесла российская ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре. Среди погибших пятеро детей, самому маленькому мальчику не было и года. Травмированы 79 человек, из них 16 детей. 39 человек спасены – поисково-спасательная операция завершена, об этом сообщил Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Спасибо спасателям, врачам, полицейским, коммунальщикам, волонтерам... Спасибо главе города Борису Филатову, его заместителям и всей мэрии Днепра. Спасибо всем, кто эти долгие 69 часов боролся и помогал пострадавшим. И продолжает это делать. Вместе стойко проходим сверхтяжелое испытание. Соболезнования родным погибших".
Получены 47 сообщений о безвестно исчезнувших лицах, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах.
14 января Россия, вероятно, атаковала Днепр неточной противокорабельной ракетой, которую уже использовала для обстрела Кременчуга в конце июня 2022 года. Об этом говорится в ежедневном отчете военной разведки Великобритании. По жилой многоэтажке в Днепре, вероятнее всего, ударили большой противокорабельной ракетой, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 January 2023— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 17, 2023
Find out more about the UK government's response: https://t.co/cJMPkLSUgH
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/cOHXJS6j6E
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