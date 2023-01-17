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Спасательная операция в Днепре завершена. В британской разведке рассказали о ракете, которой ударили россияне

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В Кременчуг прилетала такая же

Спасательная операция в Днепре завершена. В британской разведке рассказали о ракете, которой ударили россияне

Резниченко Телеграм-канал

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44 жизни унесла российская ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре. Среди погибших пятеро детей, самому маленькому мальчику не было и года. Травмированы 79 человек, из них 16 детей. 39 человек спасены – поисково-спасательная операция завершена, об этом сообщил Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Спасибо спасателям, врачам, полицейским, коммунальщикам, волонтерам... Спасибо главе города Борису Филатову, его заместителям и всей мэрии Днепра. Спасибо всем, кто эти долгие 69 часов боролся и помогал пострадавшим. И продолжает это делать. Вместе стойко проходим сверхтяжелое испытание. Соболезнования родным погибших".

Получены 47 сообщений о безвестно исчезнувших лицах, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах.

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14 января Россия, вероятно, атаковала Днепр неточной противокорабельной ракетой, которую уже использовала для обстрела Кременчуга в конце июня 2022 года. Об этом говорится в ежедневном отчете военной разведки Великобритании. По жилой многоэтажке в Днепре, вероятнее всего, ударили большой противокорабельной ракетой, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3.

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В статье: война с россией Валентин Резниченко британская разведка Разведка Британии
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