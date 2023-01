Спасательная операция в Днепре завершена. В британской разведке рассказали о ракете, которой ударили россияне

44 жизни унесла российская ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре. Среди погибших пятеро детей, самому маленькому мальчику не было и года. Травмированы 79 человек, из них 16 детей. 39 человек спасены – поисково-спасательная операция завершена, об этом сообщил Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Получены 47 сообщений о безвестно исчезнувших лицах, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах.

14 января Россия, вероятно, атаковала Днепр неточной противокорабельной ракетой, которую уже использовала для обстрела Кременчуга в конце июня 2022 года. Об этом говорится в ежедневном отчете военной разведки Великобритании. По жилой многоэтажке в Днепре, вероятнее всего, ударили большой противокорабельной ракетой, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cJMPkLSUgH



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/cOHXJS6j6E