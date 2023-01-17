Офис президента Украины отправил Арестовича в отставку с должности внештатного советника

В Офисе президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника. Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП.

По словам Никифорова, руководитель Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича.

Напомним, ранее Арестович заявил, что написал заявление об уходе из Офиса президента после "своей принципиальной ошибки". После российского ракетного удара по дому в Днепре, в результате которого погибли 44 человека, Алексей заявил, что ракета Х-22 была сбита украинскими силами ПВО, в результате чего она уже потом упала на жилой дом.