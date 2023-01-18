Количество погибших в результате ракетного обстрела россиянами дома в Днепре возросло до 45

Число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Днипре возросло до 45. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале .

"По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, в том числе 6 детей", - говорится в сообщении.

Резниченко также сообщил, что спасатели, полицейские, городские и областные власти принесли цветы к разбитому дому в память о невинных жизнях, которые унесли россияне.