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Количество погибших в результате ракетного обстрела россиянами дома в Днепре возросло до 45

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Российская ракета убила 45 человек, в том числе 6 детей

Количество погибших в результате ракетного обстрела россиянами дома в Днепре возросло до 45

фото из соцсетей

Новина українською

Число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Днипре возросло до 45. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, в том числе 6 детей", - говорится в сообщении.

Резниченко также сообщил, что спасатели, полицейские, городские и областные власти принесли цветы к разбитому дому в память о невинных жизнях, которые унесли россияне.

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В статье: война с россией Валентин Резниченко
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