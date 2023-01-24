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Лукашенко заявил, что Украина предлагала Беларуси заключить пакт о ненападении

Общие новости
(1 голосов)

И что ответил диктатор?

Лукашенко заявил, что Украина предлагала Беларуси заключить пакт о ненападении

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что Украина предложила Беларуси заключить "пакт о ненападении". В то же время, диктатор заговорил о якобы угрозе для РБ со стороны Украины, которая заключается в военной помощи стран Европы.

По словам Лукашенко, в Украине "продолжают готовить боевиков и экстремистов", он пригрозил "жестким ответом".

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша и Литва вообще обалдели. Зачем им это нужно? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать".

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В статье: Александр Лукашенко война с россией
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
24.01.2023 в 14:29
Недоумок.
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