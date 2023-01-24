Лукашенко заявил, что Украина предлагала Беларуси заключить пакт о ненападении

Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что Украина предложила Беларуси заключить "пакт о ненападении". В то же время, диктатор заговорил о якобы угрозе для РБ со стороны Украины, которая заключается в военной помощи стран Европы.

По словам Лукашенко, в Украине "продолжают готовить боевиков и экстремистов", он пригрозил "жестким ответом".