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СБУ разоблачила, что компании жены Медведчука финансировали российскую гвардию и мвд рф

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Экс-телеведущая

СБУ разоблачила, что компании жены Медведчука финансировали российскую гвардию и мвд рф

СБУ

Новина українською

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок со стороны граждан Украины. В частности, к организации сделки причастна Оксана Марченко, супруга подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Именно она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета росгвардии и мвд россии в оккупированном Крыму.

Установлено, что эти компании платили рашистам якобы за "охрану недвижимости Медведчука" на территории полуострова. Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты "налогов и сборов". Общая сумма произведенных платежей в пользу страны-агрессора составляет более 50 млн в гривневом эквиваленте. Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве.

Затем "крымская" фирма подписала соответствующие "охранные" соглашения со структурами росгвардии и мвд россии. После начала полномасштабного вторжения россии компания Марченко продолжила финансировать бюджет рашистов. В ходе 11 обысков на объектах недвижимости жены Медведчука, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили:

▪ документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок,

▪ печати и банковские карты, которые использовались в незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

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В статье: СБУ война с россией Виктор Медведчук
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