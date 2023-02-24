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Первые Леопарды в Украине. Шмыгаль показал ФОТО и ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Первые 4 машины уже в Украине

Первые Леопарды в Украине. Шмыгаль показал ФОТО и ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

Премьер-министр Денис Шмыгаль показал фотографии четырех танков Leopard 2, которые прислала Украине Польша.

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Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram

На фотографиях на фоне первых западных танков, прибывших в Украину, позируют сам Шмыгаль, польский премьер Матеуш Моравецкий, министр обороны Алексей Резников, а также экипажи боевых машин.

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В статье: война с россией Денис Шмыгаль
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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
24.02.2023 в 21:58
і нах це показувати
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