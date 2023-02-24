Первые Леопарды в Украине. Шмыгаль показал ФОТО и ВИДЕО
Первые 4 машины уже в Украине
фото из соцсетей
Премьер-министр Денис Шмыгаль показал фотографии четырех танков Leopard 2, которые прислала Украине Польша.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram
На фотографиях на фоне первых западных танков, прибывших в Украину, позируют сам Шмыгаль, польский премьер Матеуш Моравецкий, министр обороны Алексей Резников, а также экипажи боевых машин.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Короли новых правил. Уникальное достижение Шахтера в еврокубках
- Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
- Заядлый болельщик Шахтера. Эмоции Мудрика после отраженного Трубиным пенальти
- Удача Шахтера, счастье Трубина. Ренн - Шахтер 2:1 (4:5 пен.). Видео голов и обзор матча
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
Новости по теме
- 21:00 Украинские Шмыгаль: За время войны погибли более 200 украинских спортсменов – это более чем достаточный аргумент, чтобы спортсмены РФ и РБ не были допущены к ОИ-2024
- 17:59 Украинские Кабмин назначил и.о. министра внутренних дел
- 13:34 Украинские Меморандум на 2023-й подписан. Известно, когда Украина получит первый транш из 18 млрд евро макрофина от ЕС
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
terber (ternopil)
24.02.2023 в 21:58
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн