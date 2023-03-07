Подоляк ответил на фантазии Лукашенко о подрыве А-50 в Беларуси
Бульбофюрер сегодня много наговорил
Getty Images / Global Images Ukraine
Подрыв российского самолета-наводчика А-50 в Беларуси - это не теракт или диверсия, а антитеррористический акт. Его устроили не вымышленные "диверсанты", а белорусские партизаны.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Подоляк
Кроме того, Подоляк напомнил, что ответственность за подрыв А-50 на аэродроме "Мачулищи" взяли на себя белорусские партизаны.
"Нужно определиться с дефинициями. Теракт - это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии - когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 - антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами", - отметил Подоляк
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