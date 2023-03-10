США и союзники заморозили почти 60 млрд долларов российских активов

США вместе с союзниками заблокировали или конфисковали более 58 миллиардов долларов активов, которые принадлежат или контролируются гражданами РФ. Это касается россиян, которые попали под санкции. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Члены Целевой группы российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO) успешно заблокировали или заморозили на финансовых счетах и в экономических ресурсах активы россиян, попавших под санкции, на сумму более 58 миллиардов долларов, отследили российские активы по всему миру и "жестко ограничили доступ россиян, попавших под санкции, к международной финансовой системе".

Целевая группа обеспечила, чтобы активы Центрального банка РФ и Российского фонда национального благосостояния в американских юрисдикциях оставались замороженными и не могли использоваться для поддержки военных действий агрессора. Среди прочего были конфискованы элитная недвижимость и другие активы класса люкс, яхты, самолеты и прочее по всему миру.