Зеленский уволил трех глав ОВА
Одесской, Луганский и Хмельницкой
коллаж РБК-Украина
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА, а именно Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия.
Об этом говорится в соответствующих указах главы государства, опубликованные на сайте Офиса президента.
В документах говорится, что Гайдай, Марченко и Гамалий уволены согласно поданными ими заявлениями.
Сергей Гайдай
Возглавлял Луганскую ОВА с 25 октября 2019 года. По данным СМИ, он может назначен на должность посла Украины в Казахстане.
Максим Марченко
Возглавлял Одесскую ОВА с 1 марта 2022 года. Причины его отставки не известны, однако в последнее время с Одесской ОВА связано несколько коррупционных скандалов.
Так, в январе по подозрению в коррупции был задержан другой заместитель главы Одесской ОВА - Олег Муратов. При этом в начале марта сотрудники СБУ задержали замглавы Одесской ОВА Игоря Ткачука.
Сергей Гамалий
Возглавлял Хмельницкую ОВА с 3 декабря 2020 года.
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