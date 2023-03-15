  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский уволил трех глав ОВА
В тренде

Зеленский уволил трех глав ОВА

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Одесской, Луганский и Хмельницкой

Зеленский уволил трех глав ОВА

коллаж РБК-Украина

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА, а именно Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства, опубликованные на сайте Офиса президента.

В документах говорится, что Гайдай, Марченко и Гамалий уволены согласно поданными ими заявлениями.

Читайте такжеНа Ставке Верховного Главнокомандующего приняли решение касательно дальнейшей защиты Бахмута

Сергей Гайдай

Возглавлял Луганскую ОВА с 25 октября 2019 года. По данным СМИ, он может назначен на должность посла Украины в Казахстане.

Максим Марченко

Возглавлял Одесскую ОВА с 1 марта 2022 года. Причины его отставки не известны, однако в последнее время с Одесской ОВА связано несколько коррупционных скандалов.

Так, в январе по подозрению в коррупции был задержан другой заместитель главы Одесской ОВА - Олег Муратов. При этом в начале марта сотрудники СБУ задержали замглавы Одесской ОВА Игоря Ткачука.

Сергей Гамалий

Возглавлял Хмельницкую ОВА с 3 декабря 2020 года.

По теме
yellow-arrow
S1mple: Шахтер легко может пройти Фейеноорд, а Ренн - очень слабая команда
yellow-arrow
Девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard
yellow-arrow
Ван Леувен: Итог первого матча с Фейеноордом позволяет надеяться Шахтеру, что все можно исправить
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский Сергей Гайдай Сергей Гамалий Максим Марченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде