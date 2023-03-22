В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты заявили об атаке БПЛА на флот
А по радио крутят инструкции по эвакуации
Фото из открытых источников
Во временно оккупированном Севастополе в ночь на среду, 22 марта, прогремели взрывы. Т. н. "губернатор" оккупированного полуострова развожаев сообщил, что флот РФ отразил атаку надводных беспилотников. Всего якобы было уничтожено три объекта.
По словам оккупантов, БПЛА пытались проникнуть в бухту, моряки вели по ним огонь из стрелкового оружия. Также сработала ПВО. "Губернатор" добавил:
"Военные корабли не пострадали. От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в домах на Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали. Наши военные отбили атаку вражеских беспилотников на Севастополь".
Сейчас в Севастополе приостановлено движение морского транспорта. Также сообщается, что в оккупированном Крыму снова сломали радиоэфир. Теперь там крутят инструкции по эвакуации.
Популярное сейчас
- Что происходит с Динамо, Мудрик на крючке у троллей, экстра класс Цыганкова. Влог Роберто Моралеса
- А может в УПЛ? Марлос не планирует завершать карьеру и ждет предложений
- Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП
- В Минобороны раскрыли, кто возглавляет оборону Бахмута
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО