В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты заявили об атаке БПЛА на флот

Во временно оккупированном Севастополе в ночь на среду, 22 марта, прогремели взрывы. Т. н. "губернатор" оккупированного полуострова развожаев сообщил, что флот РФ отразил атаку надводных беспилотников. Всего якобы было уничтожено три объекта.

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По словам оккупантов, БПЛА пытались проникнуть в бухту, моряки вели по ним огонь из стрелкового оружия. Также сработала ПВО. "Губернатор" добавил:

"Военные корабли не пострадали. От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в домах на Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали. Наши военные отбили атаку вражеских беспилотников на Севастополь".

Сейчас в Севастополе приостановлено движение морского транспорта. Также сообщается, что в оккупированном Крыму снова сломали радиоэфир. Теперь там крутят инструкции по эвакуации.