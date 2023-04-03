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Федоров прокомментировал техническую возможность сделать повестки для украинцев в мессенджерах

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Речь даже не о Конституции и постановлениях

Федоров прокомментировал техническую возможность сделать повестки для украинцев в мессенджерах

Фото: TrixAbia

Новина українською

На днях член оборонного комитета Рады Федор Вениславский рассказал, что в парламенте думают над тем, чтобы нормативно разрешить рассылать повестки в Viber или Telegram. Существуют технические инструменты для того, чтобы убедиться, что человек прочитал сообщение и ознакомился с повесткой, отметил тогда Вениславский.

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Издание Liga.net во время интервью попросило вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова прокомментировать потенциальное нововведение.

"Я думаю, или он некорректно высказался, или просто это вырвано из контекста. Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и личности в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году".

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В статье: война с россией Федор Вениславский Михаил Федоров
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Источник:
liga.net

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