Федоров прокомментировал техническую возможность сделать повестки для украинцев в мессенджерах

На днях член оборонного комитета Рады Федор Вениславский рассказал, что в парламенте думают над тем, чтобы нормативно разрешить рассылать повестки в Viber или Telegram. Существуют технические инструменты для того, чтобы убедиться, что человек прочитал сообщение и ознакомился с повесткой, отметил тогда Вениславский.

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Издание Liga.net во время интервью попросило вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова прокомментировать потенциальное нововведение.