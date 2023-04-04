Экс-форвард Динамо и Шахтера, страдающий от войны в Украине. Сегодня День Рождения у Жуниора Мораеса

Алуизио Шавес Рибейро Жуниор Мораес Насименто родился 4 апреля 1987-го в городе Сантус (Сан-Паулу). Бразильский и украинский футболист, на данный момент – нападающий команды "Коринтианс". Сегодня ему исполняется 36 лет.

В феврале 2011 года Мораес оказался в Украине, он перешел в донецкий "Металлург". В розыгрыше чемпионата-2010/11 нападающий выступал за команду лишь в товарищеских матчах. Проведя год в софийском "ЦСКА", Жуниор вернулся в "Металлург Д" (70 матчей, 37 голов).

22 мая 2015 года форвард перешел в киевское "Динамо". Со столичным коллективом он стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны. За киевлян сыграл 85 поединков и забил 34 гола.

По окончании сезона-2017/18 Мораес покинул "Динамо". 18 июня 2018 года он заключил соглашение с донецким "Шахтером" в статусе свободного агента, чем вызвал бурное негодование среди болельщиков киевлян. С "горняками" страйкер дважды взял золото УПЛ. Жуниор, будучи игроком "Шахтера", забил пять голов в ворота "Динамо", два из которых принесли "горнякам" Кубок и Суперкубок Украины. В сумме он забил за донецкий клуб 62 гола за 106 матчей.

Жуниор Мораес – дважды лучший бомбардир чемпионата Украины. Член бомбардирского Клуба Максима Шацких: 100 голов.

Указом Президента Украины от 15 марта 2019 года он получил гражданство Украины. Дебютировал 22 марта в матче против сборной Португалии (0:0), заменив на 76-й минуте Романа Яремчука. 28 марта 2021 года забил свой первый гол за сборную Украины в домашнем матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Финляндии (1:1), открыв счет на 80-й минуте игры. Он стал самым возрастным автором дебютного гола в составе "сине-желтых", Мораес отличился в возрасте 33 лет 358 дней. На чемпионат Европы Мораес не смог поехать из-за травмы колена.

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Заключив контракт с "Коринтиансом" в марте 2022 года, он сыграл за команду лишь 20 матчей, из них лишь 3 в текущем сезоне. У Мораеса появились проблемы со здоровьем, речь об аллергических реакциях. Медики "Коринтианса" пытаются исследовать проблему, чтобы понять, возможно ли вылечить инфекцию. Бразильская пресса пишет, что причиной очень сильной реакции организма мог стать эмоциональный стресс – Жуниор много лет прожил в Украине, которая сейчас находится в состоянии войны. По состоянию на сейчас руководство не хочет разрывать контракт с форвардом, но подыскивает игрока на его позицию.