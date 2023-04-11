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Донбасс Арена в частности. Ахметов идет в суд против РФ из-за активов, отобранных у него в 2014-2017 гг.

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Инициирует арбитраж для финансирования будущего восстановления Украины

Донбасс Арена в частности. Ахметов идет в суд против РФ из-за активов, отобранных у него в 2014-2017 гг.

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех тех убытков, которые были нанесены ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций так называемыми "ДНР" и "ЛНР" под руководством или контролем России в 2014-2017 годах. Об этом сообщает пресс-служба SCM.

В эти активы входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и "Донбасс Арена", в строительство которой было инвестировано более $400 млн. Деньги, которые будет возмещать страна-агрессор, будут в будущем направлены на восстановление Украины.

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"Моя позиция неизменна: мы будем добиваться справедливости всеми законными методами во всех возможных инстанциях. Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, отсчет которых ведется с 2014 года. Мы обязательно восстановим нашу страну, в том числе и наш, украинский Донбасс, а "Донбасс Арена" снова станет местом счастливых встреч и ярких эмоций", – прокомментировал судебную инициативу Ринат Ахметов.

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В статье: Ринат Ахметов Донбасс Арена война с россией
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Источник:
scm.com.ua

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