Донбасс Арена в частности. Ахметов идет в суд против РФ из-за активов, отобранных у него в 2014-2017 гг.
Инициирует арбитраж для финансирования будущего восстановления Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех тех убытков, которые были нанесены ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций так называемыми "ДНР" и "ЛНР" под руководством или контролем России в 2014-2017 годах. Об этом сообщает пресс-служба SCM.
В эти активы входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и "Донбасс Арена", в строительство которой было инвестировано более $400 млн. Деньги, которые будет возмещать страна-агрессор, будут в будущем направлены на восстановление Украины.
"Моя позиция неизменна: мы будем добиваться справедливости всеми законными методами во всех возможных инстанциях. Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, отсчет которых ведется с 2014 года. Мы обязательно восстановим нашу страну, в том числе и наш, украинский Донбасс, а "Донбасс Арена" снова станет местом счастливых встреч и ярких эмоций", – прокомментировал судебную инициативу Ринат Ахметов.
Популярное сейчас
- Большой скандал в Первой лиге, плохие выходные для украинцев в АПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Экс-наставник Шахтера выиграл первый трофей в Бразилии
- Лестер официально назначил нового главного тренера
- Буданов и Федоров рассказали об опасности Telegram и Viber – украинский предприниматель
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО