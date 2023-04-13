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Суд в Гааге обязал РФ выплатить Нафтогазу 5 млрд долларов компенсации за убытки в Крыму

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Надо платить за свои преступления

Суд в Гааге обязал РФ выплатить Нафтогазу 5 млрд долларов компенсации за убытки в Крыму

Нафтогаз

Новина українською

5 млрд долларов США – такую компенсацию российская федерация обязана выплатить Нафтогазу за убытки, причиненные захватом активов компаний Группы Нафтогаз в АР Крым в 2014 году. Такое решение принял Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года.

"Речь идет о последствиях захвата Россией активов в Крыму в 2014 году. Теперь россия должна выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами по международному праву", –так прокомментировал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Суд установил, что сумма такой компенсации должна равняться справедливой рыночной стоимости активов Нафтогаза до момента их экспроприации. Несмотря на настаивание России на том, что Нафтогаз не имеет права на любую компенсацию за экспроприацию его активов, Арбитражный трибунал не согласился с таким утверждением.

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В статье: Алексей Чернышов война с россией
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Источник:
naftogaz.com

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