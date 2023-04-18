Месси или Роналду? Вячеслав Грозный попробовал ответить на сложный вопрос
Для тренера это тяжелый выбор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный ответил на традиционный сложный вопрос о том, кто лучше - Лионель Месси или Криштиану Роналду.
"Мы живем в эпоху двух игроков самого высшего уровня – это Месси и Криштиану Роналду. Они оба – такие большие личности, но настолько разные, что определить кого-то лучшим – нельзя. Месси стал чемпионом мира и Южной Америки в составе сборной Аргентины, Роналду – чемпионом Европы с Португалией. Не исчислить их достижения в "Барселоне", "Реале", "МЮ".
А похожи они только в одном – это максималисты, которые хотят только побеждать в каждом матче. Я воздержусь от того, чтобы назвать кого-то одного. Как тренер, я получаю удовольствие от того, как они играют, что они делают на футбольном поле. И считаю, что мы должны быть благодарны судьбе, что живем в такое время, когда есть таких два гиганта", - сказал Грозный.
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