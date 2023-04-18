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Месси или Роналду? Вячеслав Грозный попробовал ответить на сложный вопрос

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Для тренера это тяжелый выбор

Месси или Роналду? Вячеслав Грозный попробовал ответить на сложный вопрос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный ответил на традиционный сложный вопрос о том, кто лучше - Лионель Месси или Криштиану Роналду.

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"Мы живем в эпоху двух игроков самого высшего уровня – это Месси и Криштиану Роналду. Они оба – такие большие личности, но настолько разные, что определить кого-то лучшим – нельзя. Месси стал чемпионом мира и Южной Америки в составе сборной Аргентины, Роналду – чемпионом Европы с Португалией. Не исчислить их достижения в "Барселоне", "Реале", "МЮ".

А похожи они только в одном – это максималисты, которые хотят только побеждать в каждом матче. Я воздержусь от того, чтобы назвать кого-то одного. Как тренер, я получаю удовольствие от того, как они играют, что они делают на футбольном поле. И считаю, что мы должны быть благодарны судьбе, что живем в такое время, когда есть таких два гиганта", - сказал Грозный.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Вячеслав Грозный
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Источник:
Fanday

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