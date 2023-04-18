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Лунин, Зозуля, Алиев, Баюл и другие украинские спортсмены призвали Баха не допускать россиян к ОИ-2024. ВИДЕО

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Украинские спортсмены обратились к президенту МОК

Лунин, Зозуля, Алиев, Баюл и другие украинские спортсмены призвали Баха не допускать россиян к ОИ-2024. ВИДЕО

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Украинские спортсмены выступили с видеообращением к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Спортсмены требуют не допускать россиян к международным соревнованиям.

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Видеообращение записали гимнастка Стелла Захарова, фигуристка Оксана Баюл, гимнаст Рустам Шарипов и футболисты Роман Зозуля, Андрей Лунин, Александр Алиев и ветераны "Динамо".

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В статье: Роман Зозуля Александр Алиев Динамо (Киев) Андрей Лунин Томас Бах война с россией Стелла Захарова
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