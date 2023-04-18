Лунин, Зозуля, Алиев, Баюл и другие украинские спортсмены призвали Баха не допускать россиян к ОИ-2024. ВИДЕО
Украинские спортсмены обратились к президенту МОК
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Украинские спортсмены выступили с видеообращением к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
Спортсмены требуют не допускать россиян к международным соревнованиям.
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Видеообращение записали гимнастка Стелла Захарова, фигуристка Оксана Баюл, гимнаст Рустам Шарипов и футболисты Роман Зозуля, Андрей Лунин, Александр Алиев и ветераны "Динамо".
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