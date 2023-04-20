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Жена Ярославского сообщила о разводе с владельцем Металлиста

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Она призналась в этом спустя год

Жена Ярославского сообщила о разводе с владельцем Металлиста

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Марина Свентицкая объявила о том, что она больше не является супругой президента харьковского "Металлиста" Александра Ярославского.

"16 лет жизни, столько всего пройдено вместе… Наши жизненные пути разошлись, мы расстались больше года назад. Сложно говорить о таких вещах, но, я думаю, пришло время об этом сказать.

Главное, что есть наши прекрасные дети, для которых мы всегда остаемся любящими родителями", - написала она в своем Instagram.

35-летняя Свентицкая была третьей женой 63-летнего Ярославского. У них есть трое общих детей.

Напомним, что в начале февраля 2022 года автомобиль из кортежа Ярославского сбил насмерть 36-летнего мужчину, после чего бизнесмен покинул страну.

В июле Ярославский вернулся в Украину, однако при этом, как сообщили СМИ после инцидентом с ДТП и судебных разбирательств фактически прекратил финансирование клуба.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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