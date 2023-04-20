Жена Ярославского сообщила о разводе с владельцем Металлиста
Она призналась в этом спустя год
Фото: із відкритих джерел
Марина Свентицкая объявила о том, что она больше не является супругой президента харьковского "Металлиста" Александра Ярославского.
"16 лет жизни, столько всего пройдено вместе… Наши жизненные пути разошлись, мы расстались больше года назад. Сложно говорить о таких вещах, но, я думаю, пришло время об этом сказать.
Главное, что есть наши прекрасные дети, для которых мы всегда остаемся любящими родителями", - написала она в своем Instagram.
35-летняя Свентицкая была третьей женой 63-летнего Ярославского. У них есть трое общих детей.
Напомним, что в начале февраля 2022 года автомобиль из кортежа Ярославского сбил насмерть 36-летнего мужчину, после чего бизнесмен покинул страну.
В июле Ярославский вернулся в Украину, однако при этом, как сообщили СМИ после инцидентом с ДТП и судебных разбирательств фактически прекратил финансирование клуба.
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