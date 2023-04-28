Кополовец: Мы больше в церкви проводили время, чем на тренировках. Все молились - грузины, армяне, сербы, нигерийцы

Экс-игрок "Карпат" Михаил Кополовец на youtube-канале Брутальный футбол прокомментировал свое известное интервью о церкви, когда команда в свое время вылетела из полуфинала Кубка Украины.

– За что Бог наказал "Карпаты" в матче с "Металлургом" на Кубок?

– Ну блин, на эмоциях вышел туда. Мы все проиграли, все матчи. Где-то 5 игр до того полуфинал. Президент дает полмиллиона долларов, через этот матч мы выходим в Лигу Европы, попадаем в финал Кубка, куча денег, все. Играем 2:2. Иду, уже считаю деньги, куда еду, что покупаю. И Милошевич идет бить пенальти.

Ну, он мой друг. Говорю: "Ваня, я тебя очень люблю, но деньги больше". Ну блин, куда ты бьешь, ты теленок больной. Ну, куда ты бьешь? Да шлепни так, чтобы… Я как шлепнул – это без шансов. Ванька идет… по пенальти проиграли. Поехали домой без денег.

А мы реально перед каждой игрой ходили в церковь. Вот реально. Ходим в церковь: испанцы, баптисты, всякие те секты, все. Лукаса в церковь заводили, говорит: "Да нет-нет". Давай! Все туда шли, грузины тоже, все молились.

И мы проигрываем эту игру. А он мне такой вопрос: "Может вам в церковь сходить?" Да ты что, б###ь, издеваешься? Мы больше в церкви проводили время, чем на тренировках. Все, грузины, армяне, сербы, нигерийцы, все молились. А он говорит: "Может вам в церковь сходить". Я хотел ему плюнуть в глаза.

Думаю, что он или под####ает… Говорю: "В смысле, в церковь? Кому молиться?". Ибо вот, уже истину рассказал.

– Так, может, надо было больше тренироваться?

– Ну мы тренировались, молились. Все, что можно было. Там была фраза: "Я знаю, за что нас наказывает Бог, но не могу тебе сказать". Эту фразу никто не включает.

А знаешь почему? Потому что Диминский тогда не платил зарплату. А если ты футболистам не платишь, то сразу идет негатив по команде, тебе не везет. Каждая работа всегда должна оплачиваться.