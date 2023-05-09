Белорусская теннисистка Соболенко: Это война... Мы, спортсмены, никак не можем повлиять на ситуацию

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№2 WTA) ответила на вопрос, изменилось ли что-то для нее после начала полномасштабной войны и нападения Россию и Украину.

"Изменилось ли что-нибудь для меня? Это сложный вопрос, потому что все, что я хотела бы сказать, можно обыграть. Сложно сказать. Что именно вы имеете в виду под "изменившееся"?

Те, кто ненавидел нас раньше, я не знаю, за нашу страну, за то, откуда мы родом, они до сих пор нас ненавидят. Это не изменилось, и я не думаю, что изменится из-за ситуации.

Я счастлива, что нам разрешили играть, что WTA делает все возможное, чтобы как можно лучше справиться с этой ситуацией. Да, это все.

Единственное, что изменилось для меня, не то чтобы я перестала думать об этом, просто начала концентрироваться на себе и понимать, что я не сделала ничего плохого для Украины, это не моя вина, не вина российских и белорусских спортсменов.

Мы просто спортсмены, которые могут делать то, что они могут и которые просто занимаются спортом. Это единственное, что помогает мне сохранять концентрацию и просто играть в теннис.

Это единственное изменение. Все остальное, как я могу изменить? Это – война. Это единственное изменение. Все остальное, как я могу изменить? Это – война.

Не бывает так, что вчера они нас ненавидят, а сегодня любят, нет. Всё происходит так, как происходит. К сожалению, мы никак не можем повлиять на ситуацию. Да, хуже всего, то, что люди ждут от нас чего-то, а мы ничего не можем сделать. Это хуже всего в этой ситуации", - сказала Соболенко.