Белорусская теннисистка Соболенко: Это война... Мы, спортсмены, никак не можем повлиять на ситуацию
"Те, кто ненавидел нас раньше, за нашу страну, они до сих пор нас ненавидят"
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№2 WTA) ответила на вопрос, изменилось ли что-то для нее после начала полномасштабной войны и нападения Россию и Украину.
"Изменилось ли что-нибудь для меня? Это сложный вопрос, потому что все, что я хотела бы сказать, можно обыграть. Сложно сказать. Что именно вы имеете в виду под "изменившееся"?
Те, кто ненавидел нас раньше, я не знаю, за нашу страну, за то, откуда мы родом, они до сих пор нас ненавидят. Это не изменилось, и я не думаю, что изменится из-за ситуации.
Я счастлива, что нам разрешили играть, что WTA делает все возможное, чтобы как можно лучше справиться с этой ситуацией. Да, это все.
Единственное, что изменилось для меня, не то чтобы я перестала думать об этом, просто начала концентрироваться на себе и понимать, что я не сделала ничего плохого для Украины, это не моя вина, не вина российских и белорусских спортсменов.
Мы просто спортсмены, которые могут делать то, что они могут и которые просто занимаются спортом. Это единственное, что помогает мне сохранять концентрацию и просто играть в теннис.
Это единственное изменение. Все остальное, как я могу изменить? Это – война. Это единственное изменение. Все остальное, как я могу изменить? Это – война.
Не бывает так, что вчера они нас ненавидят, а сегодня любят, нет. Всё происходит так, как происходит. К сожалению, мы никак не можем повлиять на ситуацию. Да, хуже всего, то, что люди ждут от нас чего-то, а мы ничего не можем сделать. Это хуже всего в этой ситуации", - сказала Соболенко.
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