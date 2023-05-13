21 год назад ушел из жизни Валерий Лобановский
Его вывезла скорая прямо с матча "Динамо"
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13 мая 2002 года навсегда перестало биться сердце Валерия Васильевича Лобановского. Ему в тот момент было 63 года.
Мэтру стало плохо во время выездного поединка "Динамо", которое тогда возглавлял Лобановский. Киевляне играли в Запорожье против тамошнего "Металлурга".
Валерия Васильевича забрали на карете скорой помощи прямо со скамейки для запасных. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти легендарного наставника не удалось.
За период своей тренерской карьеры Лобановский завоевал со своими подопечными 30 титулов разного рода (не считая региональных побед). По этому показателю он занимает третье место среди всех наставников в истории. Впереди идут только сэр Алекс Фергюсон и Мирча Луческу.
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