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Стаховский: Для большинства людей война стала АТО 2.0

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Стаховский: Для большинства людей война стала АТО 2.0

Фото: instagram.com/stako_s

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Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский на своей странице в Instagram разместил пост, в котором рассказал о своем видении хода войны россии против Украины.

"Для большого количества украинцев война уже кончилась. Или превратилась в условную "АТО 2.0". Это очень ложное отношение к ситуации.

Враг именно этого и стремится добиться, чтобы мы привыкли где где-то там кто-то там погибает. Но у него есть семья, дети, родители. И сегодня погибли украинцы, чтобы мы могли насладиться чашкой кофе. Прогуляться с семьей… А завтра этот черед будет защищать за нами.

Готовьтесь. Поддерживайте силы обороны Украины. Снова готовьтесь. Ибо лучше уметь и никогда не использовать свои знания, чем в критический момент вашей жизни не знать, что делать.

Слава Украине. Слава защитникам Украины" – написал он.

Напомним, ранее Джокович встретился с Моуриньо после победы в Риме.

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В статье: Сергей Стаховский
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