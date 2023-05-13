Стаховский: Для большинства людей война стала АТО 2.0
Это персональное мнение
Фото: instagram.com/stako_s
Украинский теннисист Сергей Стаховский на своей странице в Instagram разместил пост, в котором рассказал о своем видении хода войны россии против Украины.
"Для большого количества украинцев война уже кончилась. Или превратилась в условную "АТО 2.0". Это очень ложное отношение к ситуации.
Враг именно этого и стремится добиться, чтобы мы привыкли где где-то там кто-то там погибает. Но у него есть семья, дети, родители. И сегодня погибли украинцы, чтобы мы могли насладиться чашкой кофе. Прогуляться с семьей… А завтра этот черед будет защищать за нами.
Готовьтесь. Поддерживайте силы обороны Украины. Снова готовьтесь. Ибо лучше уметь и никогда не использовать свои знания, чем в критический момент вашей жизни не знать, что делать.
Слава Украине. Слава защитникам Украины" – написал он.
Напомним, ранее Джокович
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