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Зеленский заявил о работе над созданием коалиции F-16. Известно, когда она будет сформирована

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Зеленский заявил о работе над созданием коалиции F-16. Известно, когда она будет сформирована

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для обеспечения Украины боевыми воздушными возможностями, поддерживая всем: от обучения пилотов до закупки самолетов F-16. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что инициативу также поддержал президент Франции Макрон. Ермак сказал, что готовность обучать пилотов подтвердила и Бельгия. Лидеры Великобритании и Нидерландов согласились с важностью того, чтобы союзники оказывали долгосрочную поддержку в сфере безопасности. Кроме того, премьер-министр Великобритании подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей будет сформирована в этом году. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости". Кулеба отметил, что приоритет для Украины – это именно истребители F-16, а не любой другой самолет.

"Танковая матрица повторяется на авиационной матрице. Снова Франция и Великобритания принимают первые решения, которые побуждают и ведут к принятию основного решения. Это все часть одного усилия, которое мы прилагаем, и оно обязательно даст результат".

"Формирование авиационной коалиции состоится в этом году. Однако, когда именно западные самолеты с украинскими пилотами будут осуществлять контроль над украинским небом, требуется дополнительное разъяснение. Но как только коалиция будет сформирована, все будет происходить очень быстро".

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В статье: война с россией Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба Андрей Ермак Марк Рютте F-16 Риши Сунак
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Источник:
t.me/ermaka2022

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