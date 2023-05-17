Зеленский заявил о работе над созданием коалиции F-16. Известно, когда она будет сформирована

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для обеспечения Украины боевыми воздушными возможностями, поддерживая всем: от обучения пилотов до закупки самолетов F-16. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что инициативу также поддержал президент Франции Макрон. Ермак сказал, что готовность обучать пилотов подтвердила и Бельгия. Лидеры Великобритании и Нидерландов согласились с важностью того, чтобы союзники оказывали долгосрочную поддержку в сфере безопасности. Кроме того, премьер-министр Великобритании подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей будет сформирована в этом году. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости". Кулеба отметил, что приоритет для Украины – это именно истребители F-16, а не любой другой самолет.