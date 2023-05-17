  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Путь к компенсациям. Более 40 государств подписали соглашение о реестре убытков от агрессии РФ
В тренде

Путь к компенсациям. Более 40 государств подписали соглашение о реестре убытков от агрессии РФ

Общие новости
(2 голосов)

Проукраинская коалиция крепка и едина в борьбе за привлечение агрессора к ответственности

Путь к компенсациям. Более 40 государств подписали соглашение о реестре убытков от агрессии РФ

Денис Шмигаль Facebook

Новина українською

Представители более 40 государств на саммите Совета Европы подписали декларацию о создании Реестра убытков, причиненных агрессией России против Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль:

"Только что в Рейкьявике подписали политическую декларацию о создании Реестра убытков, причиненных агрессией России против Украины. Спасибо Совету Европы и всем государствам-участникам, которые на высоком уровне поддержали это знаковое решение. Реестр является важным этапом на пути к справедливости и возмещению Украине и украинцам убытков, которые россия нанесла своей жестокой войной".

"Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу Реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления. Наша цель – создание комплексного механизма компенсации, который обеспечит выплату Россией полного возмещения Украине в соответствии с международным правом. В частности, за счет российских активов в мире. Двигаемся к цели вместе с партнерами".

Читайте такжеВсемирный банк предоставит Украине дополнительные $200 млн на восстановление энергетики
По теме
yellow-arrow
Дуда объяснил, почему Польша не может передать Украине свои F-16
yellow-arrow
В Минобороны назвали количество F-16, которое сможет существенно изменить ситуацию на фронте
yellow-arrow
Немецкая компания Hensoldt изготовит еще несколько радаров TRML-4D для ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Денис Шмыгаль
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде