Путь к компенсациям. Более 40 государств подписали соглашение о реестре убытков от агрессии РФ

Представители более 40 государств на саммите Совета Европы подписали декларацию о создании Реестра убытков, причиненных агрессией России против Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль:

"Только что в Рейкьявике подписали политическую декларацию о создании Реестра убытков, причиненных агрессией России против Украины. Спасибо Совету Европы и всем государствам-участникам, которые на высоком уровне поддержали это знаковое решение. Реестр является важным этапом на пути к справедливости и возмещению Украине и украинцам убытков, которые россия нанесла своей жестокой войной".

"Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу Реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления. Наша цель – создание комплексного механизма компенсации, который обеспечит выплату Россией полного возмещения Украине в соответствии с международным правом. В частности, за счет российских активов в мире. Двигаемся к цели вместе с партнерами".