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Ночные громкие взрывы. Над Львовщиной работала ПВО, на Днепропетровщине есть попадания

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Ночные громкие взрывы. Над Львовщиной работала ПВО, на Днепропетровщине есть попадания

Дніпропетровська ОДА

Новина українською

Около 04:00 по киевскому времени во Львове был слышен взрыв. Россияне атаковали объект критической инфраструктуры города, сработала ПВО. Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал:

"Относительно взрыва, который был слышен во Львове около 4 часов утра. По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами. Пострадавших нет".

Защитники из ПвК "Запад" уничтожили над Львовской областью 5 боевых дронов "Шахедов". Еще один ликвидировали над другой областью на западе Украины.

Также подвергся вражеской атаке Кривой Рог, несколько взрывов прозвучало в городе ночью. Есть разрушения на частном промышленном предприятии. 64-летняя женщина получила ранения. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В результате атаки на предприятии произошли пожары. Частично разрушены несколько зданий, производственное оборудование. Ликвидация последствий вражеского удара еще продолжается, масштабы разрушений выясняются. Также задето одно из админзданий. Пострадал 45-летний мужчина, он в стабильном состоянии. На месте произошел пожар, пламя уже потушили.

В Киевской области сбили все зафиксированные цели. Из-за упавших обломков было два пожара.

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В статье: Андрей Садовый война с россией Николай Лукашук Сергей Лысак
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