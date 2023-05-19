Владислав Ващук вступил в Нацгвардию Украины. ФОТО

Экс-защитник " Динамо " и сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Как сообщил экс-футболист в соцсетях, это было его личное решение.

"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут.

Но я действительно верю в нашу победу. Я видел "русский мир" собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал.

И когда придет время, то я смогу точно ответить, что я делал во время войны.

Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу", - написал Ващук.