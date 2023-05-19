Владислав Ващук вступил в Нацгвардию Украины. ФОТО
Это было личное решение бывшего футболиста
facebook.com/vashchukvlad
Экс-защитник "
"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут.
Но я действительно верю в нашу победу. Я видел "русский мир" собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал.
И когда придет время, то я смогу точно ответить, что я делал во время войны.
Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу", - написал Ващук.
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