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Владислав Ващук вступил в Нацгвардию Украины. ФОТО

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(2 голосов)

Это было личное решение бывшего футболиста

Владислав Ващук вступил в Нацгвардию Украины. ФОТО

facebook.com/vashchukvlad

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Как сообщил экс-футболист в соцсетях, это было его личное решение.

"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут.

Но я действительно верю в нашу победу. Я видел "русский мир" собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал.

И когда придет время, то я смогу точно ответить, что я делал во время войны.

Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу", - написал Ващук.

Владислав Ващук вступил в Нацгвардию Украины. ФОТО - изображение 1Владислав Ващук вступил в Нацгвардию Украины. ФОТО - изображение 2Владислав Ващук вступил в Нацгвардию Украины. ФОТО - изображение 3Владислав Ващук вступил в Нацгвардию Украины. ФОТО - изображение 4
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В статье: Владислав Ващук война с россией
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
19.05.2023 в 18:29
долг гусеву отдай.
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