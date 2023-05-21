Металлист 1925, Днепр-1 и Десна присоединились к осуждению обращения игроков Барсы к россиянам
Пригласили посетить Харьков, Чернигов и посмотреть разрушенный дом в Днепре
Twitter СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1
Вслед за донецким "Шахтером", киевским "Динамо" и луганской "Зарей" еще несколько украинских клубов осудили
"Весь цивилизованный мир поддерживает Украину на пути героической борьбы против жестоких захватчиков. Мы очень благодарны за это. Но в то же время игроки большого клуба поздравляют болельщиков из России. Говорите, это часть вашей победы? И это здание, разрушенное рашистской ракетой, тоже?" ", - написал официальный аккаунт "Днепра-1" в твиттере.
В свою очередь твиттер "Металлиста 1925" призвал "Барсу" посетить Харьков.
"Приглашаем "Барселону" в Харьков. До любимой ими России несколько десятков секунд полета ракеты", - говорится в заявлении клуба.
А "Десна" пригласила каталонцев посетить Черниговскую область.
"Ждем "Барселону" на Черниговщине! Из нашего города очень удобно приветствовать болельщиков страны-террориста под звуки воздушной тревоги и грохот ракетных разрывов
У вас будет возможность посмотреть в глаза тысячам семей, потерявших свои дома, своих родных и близких. А свой следующий домашний матч предлагаем сыграть на нашем стадионе, ваши друзья оккупанты как раз "подготовили" его для игры...", - написала пресс-служба черниговского клуба на своей странице в Facebook.
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