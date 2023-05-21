Металлист 1925, Днепр-1 и Десна присоединились к осуждению обращения игроков Барсы к россиянам

Вслед за донецким "Шахтером", киевским "Динамо" и луганской "Зарей" еще несколько украинских клубов осудили обращение игроков "Барселоны" к российским болельщикам "блауграны", которые поздравили их с победой в Ла Лиге.

"Весь цивилизованный мир поддерживает Украину на пути героической борьбы против жестоких захватчиков. Мы очень благодарны за это. Но в то же время игроки большого клуба поздравляют болельщиков из России. Говорите, это часть вашей победы? И это здание, разрушенное рашистской ракетой, тоже?" ", - написал официальный аккаунт "Днепра-1" в твиттере.

В свою очередь твиттер "Металлиста 1925" призвал "Барсу" посетить Харьков.

"Приглашаем "Барселону" в Харьков. До любимой ими России несколько десятков секунд полета ракеты", - говорится в заявлении клуба.

А "Десна" пригласила каталонцев посетить Черниговскую область.