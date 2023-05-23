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Боррель назвал страну, которая уже начала учить пилотов ВСУ на F-16. Известно, кто в ЕС первым может предоставить Украине эти самолеты

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Уже осенью?

Боррель назвал страну, которая уже начала учить пилотов ВСУ на F-16. Известно, кто в ЕС первым может предоставить Украине эти самолеты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что, в частности, Польша начала подготовку украинских пилотов на самолетах F-16. Об этом он заявил перед началом встречи министров обороны стран-членов ЕС, сообщает брюссельский корреспондент Польского радио Беата Пломецкая. Как сообщают СМИ, Боррель отметил, что сразу несколько стран начали обучение пилотов ВСУ на американских истребителях, Польша – в этом списке.

В польском правительстве подтвердили информацию о начале обучения в Польше украинских пилотов на самолетах F-16.

По данным издания Politico, в Европе не исключают, что Украине могут передать истребители F-16 уже осенью этого года. Отвечая на вопрос, реально ли Украине поставить истребители до осени, чиновник из оборонного ведомства в Центральной Европе сказал: "Я думаю, что да". Кроме того, на тот же вопрос дипломат из Восточной Европы ответил: "Почему бы и нет?".

Советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак допустил, что Нидерланды имеют возможность первыми предоставить Киеву истребители F-16. Сейчас Нидерланды имеют 24 истребителя F-16, которые являются "оперативно пригодными к развертыванию" и "будут оставаться в использовании до середины 2024 года", как заявил представитель министерства обороны Нидерландов. "После этого они будут доступны для другого назначения, например, для продажи". Нидерланды также имеют еще 18 истребителей F-16, "которые больше не используются в оперативных целях" и "также могут быть предназначены для других целей". Двенадцать из этих 18 самолетов изначально планировалось передать частной компании, но передача была отложена, отметил спикер.

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В статье: Юрий Сак война с россией Жозеп Боррель F-16 Politico
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Источник:
polskieradio24.pl

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