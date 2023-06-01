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Селезнев: Я собрал на прощальный матч не идеальный состав. Зинченко, Мудрик, Малиновский, Шевченко, Усик не смогут приехать

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А Сергей Ребров еще думает

Селезнев: Я собрал на прощальный матч не идеальный состав. Зинченко, Мудрик, Малиновский, Шевченко, Усик не смогут приехать

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

6 июня в Ужгороде на местном стадионе "Авангард" состоится прощальный матч бывшего нападающего сборной Украины, "Шахтера", "Днепра-1", "Миная", "Арсенала" (Киев) и нескольких иностранных клубов Евгения Селезнева.

Сам виновник мероприятия рассказал, что и как будет происходить на этом благотворительном матче.

"Я общался с Андреем Николаевичем Шевченко, он сейчас в Украине, но скоро уезжает. Я его пригласил на свой прощальный матч и он взял время для размышлений. Сегодня мы снова пообщались, у него не получается приехать, но он передает приветы. В моем прощальном матче будут играть те люди, с которыми я проходил определенный этап своей карьеры.

Читайте такжеЯрмоленко, Срна, Ракицкий, Маркевич и другие. Известны все участники прощального матча Селезнева

Главная цель прощального матча – собрать много денег. Я достигну этой цели. Я не продаю билеты, вход будет свободный. Приходите и поддержите. Я собрал не стопроцентный состав. Зинченко, Мудрик, Малиновский, Шевченко, Усик не смогут приехать. Жду еще решения Сергея Станиславовича Реброва. Я его очень уважаю. Он легенда, как и Максим Шацких. Я буду благодарен, если они приедут", – сказал Селезнев.

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В статье: Андрей Шевченко Евгений Селезнев Сергей Ребров Руслан Малиновский Александр Зинченко Александр Усик Михаил Мудрик
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Источник:
Футбол TIME

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