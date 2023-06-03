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Долгополов о защитниках российских спортсменов: Мы видим вас, маленькие варвары, привет с фронта

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Нелюди и уроды

Долгополов о защитниках российских спортсменов: Мы видим вас, маленькие варвары, привет с фронта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский теннисист, а ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Долгополов прокомментировал свое отношение к тем, кто защищает российских спортсменов. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере:

"Интересное наблюдение. 95% людей, защищающих российских спортсменов или других россиян, приписывая им "невинность" за молчание, не сделали ни одного твита о боли или сострадании к террору в Украине или даже поддерживают россию. Мы видим вас, маленькие варвары… Привет с фронта" – написал Александр.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала поведение Соболенко.

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В статье: Александр Долгополов
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