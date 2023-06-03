Долгополов о защитниках российских спортсменов: Мы видим вас, маленькие варвары, привет с фронта

Бывший украинский теннисист, а ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Долгополов прокомментировал свое отношение к тем, кто защищает российских спортсменов. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере:

"Интересное наблюдение. 95% людей, защищающих российских спортсменов или других россиян, приписывая им "невинность" за молчание, не сделали ни одного твита о боли или сострадании к террору в Украине или даже поддерживают россию. Мы видим вас, маленькие варвары… Привет с фронта" – написал Александр.